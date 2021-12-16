الداخلية تواصل جهودها الأمنية بالمحافظات.. ضبط 9 تخصصوا في جرائم السرقة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمواجهة الجريمة بشتى أنواعها خاصة الخارجين على القانون والممارسين لأعمال البلطجة والسرقة وحاملي الأسلحة النارية لترويع الآمنين من المواطنين في كافة المحافظات، حيث شنت عدة حملات مكبرة لأحكام السيطرة الأمنية.

ضبط شخص في القاهرة تخصص في مجال سرقة الدراجات الهوائية

ففي محافظة القاهرة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام «شخص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم» بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب «قص القفل» وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الدراجات الهوائية المسروقة لدى عملائه.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.

ضبط شخص يبيع مشغولات ذهبية بثمن بخس

وتمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص يعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وتبين أنه «عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج»، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن «5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – أنسيال» مجهولين المصدر.

بمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص «مقيم بدائرة قسم شرطة المرج»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

سرقة شخصين في أسوان

وفي محافظة أسوان، أسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية في عدة محافظات لضبط عدد من الخارجين على القانون حيث كشفت تحريات مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان ملابسات واقعة سرقة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول.

وتبين أن الشخصين حال تواجدهما بإحدى مواقف سيارات الأجرة الكائنة بدائرة المركز استوقفهما «3 أشخاص» يستقلون سيارة ملاكي «لا يعلم بياناتها» وطلبوا منهما فحص جوازات سفرهما وأثناء ذلك استولوا منهما على «3 هواتف محمولة - مبالغ مالية» ولاذوا بالهرب.

ضبط المتهمين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم «3 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم حال استقلالهما السيارة «المستخدمة في ارتكاب الواقعة» وبحوزتهما المسروقات وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

ضبط عناصر تشكيل عصابي بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية قيام «شخصين –لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك» متخذان من نطاق المديرية والمديريات المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزة أحدهما «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه، وأضافا بارتكابهما عدد 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدوائر مراكز شرطة «شبين الكوم – أشمون – الباجور - القناطر الخيرية بالقليوبية»، وأرشدا عن المسروقات.

ضبط سيدتين تخصصتا في سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام «سيدتين لهما معلومات جنائية مقيمتين بدائرة قسم شرطة الدخيلة» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بأسلوب «النشل» مُتخذان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما عدد «4» وقائع وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما «سيئ النية» «مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة».