«تحيا مصر»: التشخيص المبكر يسهم في العلاج بنسبة 80% من مسببات ضعف الإبصار

كشف محمد مختار، المتحدث الرئيس باسم صندوق «تحيا مصر»، عن تفاصيل مبادرة نور حياة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها تستهدف علاج أكبر عدد من الحالات في القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا.

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وهدير أبو زيد: «قمنا بتقديم الخدمة لـ1.4 مليون مواطن، في أكثر من محافظة آخرها محافظة أسوان بالمجان».

صندوق تحيا مصر يستقبل نحو 1000 مواطن في القافلة

وأضاف المتحدث الرئيس باسم صندوق «تحيا مصر»: «نستقبل ما يتراوح بين 500 و1000 مواطن في القافلة، ونسبة الإصابة تصل إلى 20%، ولدينا فنى نظارات فنية خلال القافلة، ونصرف العلاج عبر صيدلية ملحقة مع القافلة، بالتعاون مع مستشفيات تابعة لوزارة الداخلية».

وتابع، أن هناك تنسيق قائم بين مبادرة «نور حياة» ومنظمة الصحة العالمية، حيث عملا على عدد من النقاط الهامة، إذ أن التشخيص المبكر يسهم في العلاج بما نسبته 80% من مسببات ضعف الإبصار.

إجراء أكثر من 25 ألف جراحة

وأشار، إلى إجراء أكثر 25 ألف عملية جراحية، وتقديم العلاج لأكثر من 125 ألف مريض رغم أزمة كورونا، كما أوضح المتحدث الرئيس باسم صندوق تحيا مصر، بأن هناك نشاط مكثف وتم فتح عدد كبير من غرف العمليات وزيادة عدد القوافل بشكل مستمر.