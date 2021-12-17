بالأسماء.. حجز 4 حالات بالعناية المركزة و6 وفيات في حادث أسوان

أكد الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية من إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للحالات المصابة في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان.

46 مصابا في حادث أسوان

وأوضح «معبد» خلال بيان رسمي، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 46 حالة، وأنه تم الانتهاء من تحقيقات الجهات معهم حول حادث أسوان في تمام الساعة 4.45 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن الحالات المصابة تم حجزها في الأقسام التالية: حجز 4 حالات بالعناية المركزة والحالة العامة سيئة جداً، وحالة في عناية قسم التجميل، و24 حالة كسور متفرقة بالجسم بقسم المسالك الجديد، بالإضافة إلى أنه يوجد 5 حالات بقسم العظام لإصابتهم بكسور، لافتًا إلى أنه تمت إجراءات الخروج لـ 11 حالة من المصابين بعد تحسنهم وتماثلهم للشفاء.

6 حالات وفاة في حادث أسوان

وتابع أن عدد ضحايا الحادث الذين لقوا مصرعهم 6 حالات منهم 5 مصريين، وشخص سوداني الجنسية.

وتقدمت إدارة المستشفى الجامعي بأسوان بخالص العزاء لأسر المتوفين وأطيب تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء أمس الخميس، حادث تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص منهم سودانيين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في حادث أسوان

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: حسن علي حسن علي، جمال عبدالناصر علي، محمد حسين علي، محمد أحمد عطا، سعيد عبدالقاسم عبدالدائم، عبدالله حسن محمود، أحمد سيد أحمد، سمير كيرلوس بسكال، سيد محمود محمود، صافي خالد عبدالرحيم، عبدالرحمن أحمد محمد، محمد شعبان محمود، شعبان حمد أحمد، جرجس عاطف لمعي، محمد أحمد ربيع، محمد عباس على أبو القاسم.

كما ضمت قائمة الأسماء أيضا فرج السيد فرحات، عاطف صدقي علي، علي عطالله علي، محمود علي السيد، عبدالله الوحش مرعي، خالد ناصر حسن، علي خيري علي، محمد علي أحمد بخيت، بسام طلعت منير، محمد كرم محمد، إسلام عربي محمد، حسان إبراهيم أحمد، محمود محمد يوسف، علي حشمت علي إبراهيم، عبدالله حجاج جاد الرب، محمد سيد محمود، أحمد مصطفى، حسن إبراهيم إسماعيل، مصطفى عبدالفتاح محمود، أحمد محمد علي، غريب محمد غريب، محمد علي محمد، عبداللطيف شرقاوي عبدالحميد، عبدالمسيح فضل سويحة، عبدالمجيد أحمد محمد، سيد شعبان سيد.