ضبط موظفين بتهمة الاختلاس بسوهاج والقبض على شخص سرق بطاقة إليكترونية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من محام إحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر التابعة لإحدى الشركات المساهمة، وأموالها أموال عامة بسوهاج، حيث أفاد بقيام موظفين بالجمعية بإختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما دون وجه حق.

ضبط موظفين اختلسا أموال عامة

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات وشخص لآخر، يعملان بالجمعية المشار إليها، باستغلال موقعهما الوظيفي والإستيلاء على مبالغ مالية من قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام من عدد 39 مقترضًا، من عهدتهما واختلاسها وعدم توريدها للخزينة ما أضر بالمال العام، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بإكتشافها سحب مبالغ مالية بإستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإبنها والمربوطة على حسابه البنكي بأحد البنوك دون علمهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة الجديدة بالقاهرة، إذ قام المذكور بسرقة بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بنجل الشاكية والمتواجد حالياً خارج البلاد والمربوطة على حسابه البنكي، وقام بإستهداف أمواله من خلال استخدام البطاقة المشار إليها فى إجراء العديد من عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي وصرف الحد الأقصي اليومي للسحب دون علمه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة ، وبمواجهته إاعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.