ضبط شخصين أوهما المواطنين باستخراج أوراق هجرة للنصب عليهم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بدائرة القسم، وكيلة عن زوجها مصري الجنسية، وقدمت تفويضًا عن 12 شخصًا آخرين يحملون جنسيات مصرية وأجنبية.

أقرت السيدة بتضررهم من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، وهما مسئولان عن شركة للسفر والهجرة، كائنة بدائرة القسم، غادرا البلاد إلى دول أجنبية.

وأفادت بقيامهما المذكورين بالاستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم، عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم اكتشفوا أن الشركة مغلقة.

إجراء التحريات لكشف الملابسات

وبإجراء التحريات، تبيّن صحة الواقعة وأن المشكو في حقهما وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين «مدير بشركة للاستثمار العقاري - شريك بذات الشركة وله معلومات جنائية».

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربـين، وأقـرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لاستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبـر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النـصـب على المواطنين الذين يرغبون فـي الهجرة للخـارج والاستيلاء مـنـهـم علـى مبـالغ ماليـة، وأضـافـا بأن المبالغ الماليـة المسـتولى عليهـا بـحـوزة المتهمان الهاربان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.