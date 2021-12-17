ضبط صاحب مطبعة بالغربية لتقليده علب الأدوية ومستحضرات التجميل 

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب مطبعة دون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية»، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير واصطناع علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها على راغبي التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع المنتجات المغشوشة المنسوبة لتلك الشركات أو راغبي تزوير تاريخ الصلاحية «على علب الأدوية» لترويج البضائع منتهية الصلاحية، مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.

استهداف المتهم وضبطه وتفتيش المطبعة المشار إليها

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبتفتيش المطبعة المشار إليها تم ضبط «مجموعة كبيرة من العبوات المقلدة للأدوية - مجموعة كبيرة من الورق المقوى المعد لتقليد عبوات الأدوية - مجموعة كبيرة من المطبوعات على شكل ملصقات لوضعها على عبوات الأدوية».

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.