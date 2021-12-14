رابط البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 للاستعلام وتسجيل الشكاوى

تزامنا مع بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون أسرة، غدا الأربعاء، يبحث المتقدمون للحصول على الدعم، عن رابط البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021، الذي أتاحته وزارة التضامن للاستعلام وتسجيل الشكاوى، لافتة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل» يبلغ نحو 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا، فيما يتم صرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيهًا شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

خطوات البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

وأوضحت وزارة التضامن، أنه من خلال رابط البحث بالرقم القومي، عن تكافل وكرامة 2021 ، المرفق هنا، يُمكن للمستعلم معرفة مدى قبوله أو رفضه أو تسجيل شكوى، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المستعلم بكتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يظهر للمستعلم من خلال رابط البحث بالرقم القومي عن تكافل وكرامة2021، البيانات التالية:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يمكنه معرفة نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

صرف تكافل وكرامة بدءا من الغد

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، في تقرير لها، أن صرف تكافل وكرامة، الذيب يبدأ من الغد، متاح على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل على مدار الساعة مع كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي.

معايير الحصول على معاش «تكافل وكرامة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير وشروط للحصول على معاش «تكافل وكرامة»2021، تتمثل فيما يلي:

ـ ألا يمتلك محلاً تجاريًا أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.

ـ ألا يكون لدى المستفيد سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

- ألا يمتلك ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».