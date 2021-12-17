تعرف على مواعيد عرض برنامج «صاحبة السعادة»

استطاع برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، تحقيق نجاح كبير، خلال الفترة الأخيرة، ما جعله أحد أكثر البرامج بحثًا على شبكة الإنترنت سواء عبر محركات البحث المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثيرون دائما عن مواعيد عرض برنامج «صاحبة السعادة» وتردد قناة dmc، التي يعرض عليها.

مواعيد عرض حلقات برنامج «صاحبة السعادة»

وتُعرض حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، مساء الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في الحادية عشر مساء، عبر فضائية dmc، وترددها 11449 أفقي، والبرنامج من تقديم الفنانة إسعاد يونس.

ضيوف حلقات برنامج «صاحبة السعادة»

وتسضيف إسعاد يونس عبر حلقات برنامجها «صاحبة السعادة»، عددا كبيرا من نجوم المجتمع المصري بمختلف مجالاته، وبالأخص الفنانين والرياضين أصحاب الإنجازات الاستثنائية، إضافة إلى أصحاب التجارب المختلفة بالمجتمع.

وعلى مدار مواسم من برنامج «صاحبة السعادة»، استطاعت «يونس» تقديم العديد من الحلقات القوية التي تحدث عنها الكثيرون بعد عرضها، ومن بينها حلقة اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، وكذلك الحلقات التي استضافت فيها نجوم السينما «أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد فهمي»، وآخرون، وكذلك الحلقات التي استضافت فيها عدد من نجوم الطرب، وكان من بينهم المطربة شيرين عبد الوهاب.

وبعيدًا عن برنامج «صاحبة السعادة»، شاركت «يونس» في بطولة أكثر من تجربة سينمائية خلال الفترة الأخيرة، كان من بينها فيلم «200 جنيه» مع المخرج محمد أمين، كما تنتظر حاليًا طرح فيلم «من أجل زيكو»، الذي تشارك في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل وآخرين.