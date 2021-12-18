«سياحة الإسكندرية» تنصب كمينا لكافيه أجبر زبائنه على أخذ «كيك مع قهوة»

في ظاهرة جديدة من عمليات استغلال أصحاب الكافتيريات في الإسكندرية للزبائن، فرض مسؤولو «كافيه» شهير على الرواد طلب حلوى «كيك» مع طلب شرب القهوة، وذلك لرفع قيمة الفاتورة، وهو الأمر الذي رفضته إحدى السيدات وقدمت شكوى ضد مسؤولي الكافيه عبر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على صفحات أحد الجروبات المهتمة بأسعار وتقييم المطاعم والكافتريات بالمحافظة، وهو ما تبعه تحرك سريع.

كمائن غير معلنة للتحقق من صحة الشكوى

وتمثل التحرك السريع في إرسال كمائن غير معلنة للتحقق من صحة الشكوى المقدمة، وتبين أن المنشأة محل الشكوى تقدم الحلويات إجبارا مع المشروبات خاصة منخفضة السعر وهو ما يعد مخالفة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في بيان لها منذ قليل، التنبيه على المدير المسؤول بعدم تكرار المخالفة وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة أن الشاكية رفضت أن تخضع لتلك السياسة المرفوضة وتركت الكافيه.

متابعة التزام الكافيه بالضوابط

وأوضحت الإدارة أنه تم التواصل مع الشاكية وقدم المدير المسؤول الاعتذار لها، على أن يتم تكرار المرور على المنشأة السياحية للتأكد من التزامها، فيما طالبت الإدارة من رواد المكان متابعة التزام هذه المنشأة في هذا الأمر وإخطارهم بالمخالفة في نفس توقيتها علي ارقام الشكاوى.

منشأة تخالف الأسعار المعتمدة

ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل رصدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف شكوى أخرى، تتمثل في قيام المنشأة بالبيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة، ليتم نصب كمين أيضا تم من خلاله التأكد من البيع بازيد من الاسعار وتم تحرير محضر بالمخالفة وسيتم توجيه المحضر إلى قسم الشرطة والنيابة المختصة غدا الأحد.