قومي المرآة ينظم المرحلة الثانية من تدريب المشرفين

نظم المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر المرحلة الثانية من تدريب مشرفي ومشرفات محافظات المنيا، سوهاج، أسيوط، وبني سويف بمشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي. يأتي ذلك في إطار برنامج "تمكين المرأة والشمول المالي والاقتصادي في ريف مصر: الاستجابة لكوفيد19" والذي يهدف الي رفع معدلات الشمول المالي للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والذي يتم تنفيذه من خلال المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع #هيئةالأممالمتحدةللمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا.

وتضمن التدريب، الذي استمر لخمسه أيام (5 – 9 ديسمبر) شرح آليات رصد وتقييم العمل بالمجموعات وكيفية وضع خطة العمل، وكذلك شرح مفهوم وأسلوب جمع البيانات، وكتابة التقارير لمشرفي المحافظات. وهدف إلى توضيح الفارق بين منهاجيات العمل " التقليدية" و"الرقمية " لمجموعات الادخار والإقراض. وأكدت إنجي اليماني، المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس أن التدريب أسفر عن الإطلاق المبدئي (كمرحلة أولي) لتطبيق الموبايل الرقمي المعد لاستخدامه في المشروع لتسجيل السيدات في مجموعات الادخار والإقراض الرقمية، مشيرة أنه على هامش التدريب تم عقد ورشة عمل ضمت كافة المشرفين والمشرفات بهدف نقل الخبرات العلمية والعملية فيما بينهم

كما تضمن التدريب أيضا شرح كيفية استخدام تطبيق الموبايل الرقمي المعد لتسجيل السيدات في مجموعات الادخار والإقراض الرقمية، بحضور مشرفي ومشرفات محافظات المرحلة الأولى والثانية بالمشروع.

شارك في التدريب ممثلين وممثلات عن الجهات والمؤسسات الشريكة من المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبلان انترناشونال في مصر وهيئة كير للتنمية في مصر وكذلك ممثلي شركة إي-أسواق المنفذة لتطبيق الموبايل الرقمي للمشروع. صور: بإذن من المجلس القومي للمرأة