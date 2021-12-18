طلب عاجل باستدعاء وزير الصحة في البرلمان بسبب ظهور متحور أوميكرون في مصر

أثار ظهور أول حالات لمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» في مصر ردود فعل برلمانية عديدة، وتقدم أكثر من نائب بطلب إحاطة للحكومة للمطالبة بالشفافية بشأن الحالات المصابة به وخطورة وأعراض المتحور الجديد.

طلبات إحاطة حول المتحور الجديد

وطالب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات، باستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، للحضور إلى مجلس النواب والكشف عن حقيقة الحالات وخطورة المتحور الجديد سريع الانتشار وخطة الحكومة لمواجهته.

وأكد حتة أن هناك أكثر من طلب إحاطة حول المتحور الجديد، خاصة في ظل غموض الموقف حوله، ومع انتشاره في دول عديدة وليس فقط بجنوب أفريقيا أو بعض الدول الأفريقية.

وشدد النائب البرلماني على أن هناك حالة ضبابية وعدم وجود معلومات حول المتحور الجديد وأعراضه، وعلى وزارة الصحة الكشف عن خطتها لمواجهة متحورات كورونا وهل سيكون هناك إجراءات احترازية جديدة أم لا.

برلماني يطلب بالكشف عن أخطار أوميكرون

وفي طلب إحاطة آخر، طالب النائب أيمن محسب عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وزارة الصحة بالشفافية حول أعراض المتحور الجديد وسبل مقاومته وخطة المواجهة.

وقال محسب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه طالب بالكشف عن المخاطر والأعراض وهل هناك استعدادات من وزارة الصحة للتعامل معه، وتساءل: «هل تتم مكافحة وعلاج المتحور الجديد في وحدات جديدة أم نفس وحدات علاج كورونا؟».

استعدادات الحكومة لمواجهة متحور أوميكرون

ووجَّه النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، حول استعدادات الحكومة للتعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» بعد ظهور حالات مصابة به في مصر وسط مخاوف من انتشاره على نطاق واسع، خاصة أنه من المعروف عنه سرعة الانتشار وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

ولفت النائب محمود الصعيدي إلى أن المتحور الجديد يساعد فيروس كورونا على التهرب من مناعة الجسم، بما فيها المناعة المكتسبة من التطعيم، ما يعني ضعف تأثير اللقاحات عليه، ويستوجب إجراءات احترازية ولقاحات جديدة.