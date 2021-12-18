تفاصيل امتحانات طلاب نظام اللغات بالخارج.. اجتياز المستوى الرفيع شرط

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الطلاب المصريين بالخارج على نظام اللغات، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للامتحانات والاستعداد الجيد والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها في فهم مخرجات التعلم.

وحصلت «الوطن» على مستند رسمي يوضح تفاصيل امتحانات طلاب نظام اللغات في الخارج والتي جاءت كالتالي:

- يعقد امتحان في المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي على أن يكون امتحان المستوى الرفيع بنفس لغة امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يؤدي الطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي امتحان اللغة الأجنبية الثانية في إحدى اللغات الآتية: «الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الأسبانية - الإنجليزية».

- يؤدي الطالب الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية بالصفين الثاني والثالث الإعدادي بنفس اللغة التي أدى بها بالصف الأول الإعدادي ولا يجوز للطالب تغيير اللغة الأجنبية الثانية.

- إذا كانت اللغة الأجنبية الأولى هي الفرنسية فيشترط أن تكون اللغة الأجنبية الثانية هي الإنجليزية.

- يشترط لاستمرار الطلاب على نظام اللغات الذين يؤدون امتحان العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية اجتياز الاختبار في مادة المستوى الرفيع بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، بالإضافة إلى اجتياز اختبار اللغة الأجنبية الثانية للطلاب من الصف الأول الإعدادي وحتى الصف الثالث الإعدادي طبقاً للقرار الوزاري رقم 386 لسنة 2018 وعند عودتهم إلى أرض الوطن تطبق عليهم قواعد تنسيق القبول بالمدارس الرسيمة لغات والمتميزة لغات والخاصة لغات من حيث السن والتي تطبق على الطلاب المصريين داخل جمهورية مصر العربية.

- يشترط لإلحاق الطلاب للدراسة بنظام اللغات في امتحانات أبنائنا في الخارج أن يكونوا حاصلين على شهادات من إحدى المدارس الخاصة لغات أو الرسمية لغات أو المتميزة لغات واجتازوا المستوى الرفيع بالنسبة للمرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية واختبار المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمرحلة الإعدادية.

-الطالب الذي يؤدي الامتحان في مادة المستوى الرفيع فقط بالنسبة للمرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني الثانوي أو المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بالنسبة للمرحلة الإعدادية ولم يؤد امتحان مادتي الرياضيات والعلوم باللغات يعتبر الطالب على نظام الدراسة باللغة العربية بغض النظر عن أدائه الامتحان في تلك المواد.