سقوط تشكيل عصابي في الجيزة.. اختطفوا أجنبيا وطلبوا فدية لتحريره

كشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة ملابسات وغموض اختطاف أجنبي من مجموعة من الخارجين على القانون وطلب فدية من شقيقه لإخلاء سبيله، وتبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص، وجرى المقبض عليهم وتحرير المختطف.

بلاغ من شخص أجنبي باختطاف شقيقه

بدأت الواقعة ببلاغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، قرر بغياب شقيقه، يحملان جنسية إحدى الدول، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي طلب منه تحويل مبلغ مالي عن طريق خدمة تحويل الأموال بإحدى شركات المحمول لإطلاق سراح شقيقه.

فور ورود البلاغ، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور،كما أمكن تحديد مكان احتجاز المجني عليه بإحدى الشقق السكنية ملك أحدهم كائنة بدائرة القسم.

تشكيل عصابي

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 سلاح أبيض «مُطواة»، وبرفقتهم المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في التعرف على بعض الأشخاص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، واستدراجهم لمقابلتهم بغرض السرقة، واعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.