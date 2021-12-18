ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والمنشطات داخل شقة بالمنصورة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة ثاني المنصورة بالدقهلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على 2 من تجار الأقراص المخدرة بالمنصورة

تبلغ لمأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، بتمكنها من القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة، وبحوزتهما كميات كبيرة ومتنوعة من الأقراص والمواد المخدرة بدائرة القسم، بعد ورود معلومات عنهما، أكدتها التحريات السرية، عن نشاطهما واتخاذهما من إحدى الشقق مقراً لنشاطهما الإجرامي.

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والمنشطة

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المطلوبين حال تواجدهما داخل مسكن أحدهما، بدائرة قسم شرطة ثاني المنصورة، وبحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة، عبارة عن «15 لاصق مخدر– 20 قرص مخدر– 17250 قرص مؤثر على الحالة النفسية – 412 أمبول مؤثر على الحالة النفسية – 150 ألف قرص منشط – 165 كرتونة عسل منشط – 23700 قرص لأدوية وفيتامينات مهربة جمركياً وغير مرخص بتداولها خارج المستشفيات – 1100 علبة كريم متنوعة مهربة جمركياً – سيارة – ماكينة تغليف – جهاز حاسب آلي – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما، في محضر الشرطة، بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، واعترفا باتجارهما بالمواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.