فتح حساب مصرفي دون شرط إثبات الدخل.. تعرف على الخطوات

تسعى البنوك المصرية لتحقيق الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وفقاً لخطة الدولة وبتعليمات من البنك المركزي المصري، وذلك عبر زيادة الوعي المالي لدى جميع فئات المجتمع وكذلك سعيها لانضمام أفراد جدد للقطاع المصرفي وزيادة قاعدة العملاء.

وفي إطار ذلك، تستعرض «الوطن»، كيفية فتح حساب مصرفي دون الحاجة إلى إثبات الدخل، العائق الأكبر أمام الكثير من الراغبين في التعامل مع البنوك.

ويتم فتح الحساب في أحد أكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي، الذي أطلق مجموعة من الحسابات الجديدة والمنتجات المصرفية للأفراد وكذلك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة، ونستعرض في هذا التقرير طريقة فتح حساب بداية.

مميزات فتح حساب بداية بالتجاري الدولي

- سهولة إجراءات فتح الحساب

- لا يتطلب أية أوراق لها علاقة بإثبات الدخل

- تشجيع فئات جديدة من المجتمع ودمجهم في القطاع المصرفي

ويعد شرط إثبات الدخل لفتح حساب، شرط إلزامي يمثل عائق للكثيرين من أصحاب الأعمال الحرة والحرف الصغيرة أو أي فرد في المجتمع لا يعمل بوظيفة دائمة وليس لديه مصدر دخل ثابت، مثل أغلب ربات البيوت وشباب الجامعات أو الطلاب.

إجراءات فتح الحساب:

لفتح حساب بداية بالبنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، عليك الآتي:

بالنسبة إلى الأفراد:

1- أن يتمتع الشخص بالجنسية المصرية

2- بطاقة الرقم القومي سارية

وكذلك بالنسبة إلى أصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى أنه لا يتطلب فتح الحساب للشركة إلا أقل عدد من المستندات

الخدمات التي يتيحها الحساب المصرفي

سيتيح حساب بداية لأصحابه الاستفادة بالعديد من الخدمات المصرفية، فبجانب سهولة إجراءات فتح الحساب، سيتمكن العميل من الآتي:

1- استخدام القنوات الرقمية، مثل خدمات «الإنترنت البنكي»، التي تتيح إدارة الأموال في أي وقت ومن أي مكان.

2- الاستفادة من منتجات أخرى مثل «بطاقة الخصم المباشر»، التي تستخدم في المعاملات اليومية ويمكن التسوق أونلاين من خلالها ودفع الفواتير ومتابعة المصروفات من أي مكان في العالم.