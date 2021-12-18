«نور وهاجر ومروان» ثلاثة أشقاء فقدوا البصر ومواهبهم أنارت لهم الطريق «فيديو»

بين الحين والآخر، تظهر قصة جديدة لأبطال «قادرون باختلاف»؛ لتؤكد لنا من جديد أن الإرادة لا تزال هي المحرك الأساسي لتحقيق، وأن العزيمة هي الطريقة المثلى لتحقيق الأحلام، مهما صعبت واشتدت الظروف.

وحكاية الأشقاء الثلاثة الأطفال، نور صابر وهاجر ومروان، أبطال «قادرون باختلاف»، الفاقدون لنعمة البصر خير دليل على ذلك، فيمتلك الثلاثي صوتا ملائكيا وكأنه قادم من السماء، فالكلمات بمجرد خروجها من ألسنتهم تصل إلى قلوب كل من يستمعها دون استئذان من فرط حلاوة الصوت وعذوبته.

ومواصلة لاحتفاء الدولة والإعلام المصري بأبطال «قادرون باختلاف»، استضافت الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، الأشقاء الثلاثة مساء اليوم السبت، في حلقة امتلأت بالأغاني العذبة، التي كشف خلالها الأشقاء عن الكثير من أحلامهم وأمنياتهم.

نور صابر: بحلم أعمل إنشودة غنائية مع المطربة دنيا سمير غانم

«مفيش إنسان يقدر يعيش، من غير ما يكون له دور يؤديه في حياته، لو الإنسان ملوش دور في الحياة دي، ميبقاش إنسان، يبقى جماد»، بهذه الكلمات أوضحت نور صابر، إحدى بطلات «قادرون باختلاف»، المبدأ الذي تؤمن به في الحياة، مشيرة إلى أنها ترى أن دورها في الحياة لا يقتصر على كونها منشدة، معربة عن أملها في أن تصبح مؤثرة في المجتمع، وأن تكون مستقبلًا من كبار المنشدات، كاشفة عن حلمها في أداء أنشودة مع دنيا سمير غانم.

هاجر صابر: بحلم بإنشودة مع المطرب ماهر زين

فيما تشير هاجر صابر، شقيقة نور، وإحدى بطلات «قادرون باختلاف»، إلى أنها تحب بشكل كبير المطرب ماهر زين، وتتمنى أن تنشد معه مستقبلًا.

مروان متفوق دراسيا وموهوب غنائيا

ومن جانبه، تحدث مروان صابر، شقيق نور وهاجر، وأحد أبطال «قادرون باختلاف»، عن تفوقه الدراسي، إلى جانب موهبته الغنائية التي اكتشفتها عائلته، موجها شكره إلى كل مدرسيه ومدرساته بمدرسة النور والأمل، معربا عن أمله هو وشقيقاته أيضا في المشاركة بنسخة العام المقبل من احتفالية «قادرون باختلاف».

بطاقة الخدمات المتكاملة

وفي نهاية حديث الأشقاء الثلاثة، كشفوا عن أنهم يعملون على إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الهمم منذ عامين، وحتى الآن لم يتمكنوا من الانتهاء من إجرائها، وأوضحت «هاجر»: «بقالنا سنتنين، مش عارفين نخلص الإجراءات، وموقع التسجيل متوقف بقاله 6 شهور تقريبًا، وطبعا البطاقات دي مهمة لينا جدًا، وقبل أي حاجة بنشكر الرئيس السيسي على اهتمامه الدائم والمستمر بذوي الهمم والقدرات الخاصة».