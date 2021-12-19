حملات لرفع تلال القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بطرق الغربية «صور»

باشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، مراحل تدشين حملات نظافة مكبرة، والدفع بمعدات ولودرات لرفع تلال القمامة، وصيانة كافة أعمده الإنارة بكافة الطرق الفرعية والرئيسية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بأهمية التنسيق الكامل مع مسؤولي الجهات التنفيذية بالمدينة العمالية لصيانة الطرق وأعمدة الإنارة ورفع تلال القمامة بشكل دوري.

محافظ الغربية يوجه بشن حملات لصيانة الطرق ورفع تلال القمامة

كما تابع رئيس المدينة العمالية، جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والمداخل الحيوية بقرى مركز المحلة.

وتواصلت أعمال النظافة ورفع الأتربة المتراكمة على جانبي طريق «المحلة- طنطا»، وطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية الهياتم، وعمل حملة نظافة مجمعة شملت مجمع المدارس وطريق البحر وأمام السنترال وطريق المسقة بنطاق الوحدة المحلية لقرية صفط تراب إلى جانب أعمال النظافة بطرق المدارس ومداخل ومخارج قرية بلقينا ومتابعة متعهد جمع ونقل القمامة بالقرية.

حملات نظافة مكبرة والدفع بمعدات بالوحدات المحلية القروية

وتواصلت أعمال النظافة بطريق «شبرابابل - المحلة»، وأمام المدارس، وطريق كورنيش كفر حجازي، والكمالية، وكفر فياله، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل بطريق «المحلة - المنصورة» القديم، وبجوار التأمينات ومركز الشرطة ومحطة مياه منشأة مبارك، وطريق محلة زياد من ميدان السلام حتى الطريق الدائري وطريق مزلقان السكة الحديد وبجوار سوق الخضار والملعب ومجمع المصالح الحكومية والمدارس بنطاق الوحدة المحلية بمحلة أبو علي.

كما دشنت حملات نظافة ورفع قمامة على الطريق الدائري وطريق «المحلة - دمرو»، وأمام المصالح الحكومية والمدارس بنطاق الوحدة المحلية بميت الليث هاشم، ونظافة بطريق «المحلة - سامول» وطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية دمرو.

وباشر مسؤولو الوحدة المحلية لقرية العامرية بمركز المحلة أعمال نظافة حول المدارس والمصالح الحكومية وصولا لقرية الدواخلية، كما دشنت أعمال النظافة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجابرية شملت محيط قرى الوحده ورفع التجمعات حول مجمع المدارس حتى الطريق الدائري.

جهود تحسين خدمات المواطنين بقرى مركز المحلة

كما جرى رفع الأتربة بطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية البنوان «طريق 12» أمام قرية الشرقية ومدخل عزبة المشوبر، ومسح وتسوية وتمهيد الطرق بالقرية، علاوة على رفع مخلفات القمامة من مداخل ومخارج قرية محلة حسن بطريق «المحلة - دمرو» وأمام المصالح الحكومية ومنشأة الأمراء.