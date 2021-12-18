رئيس التحرير

محمود مسلم

نشاط سياحي بمعابد الأقصر مع بداية الموسم الشتوي (صور)

كتب:

أماني خيري
05:04 م | السبت 18 ديسمبر 2021
السياح داخل معابد الكرنك

السياح داخل معابد الكرنك

شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر انتعاشة سياحية اليوم السبت، تزامنًا مع بدء الموسم السياحي الشتوي داخل المحافظة الصعيدية، وارتفع عدد السياح الأجانب في المحافظة السياحية، التي تتميز برواج سياحي خلال شهور الشتاء، مع اعتدال الطقس وسطوع الشمس في مناطقها المختلفة، عن المحافظات الأخرى، مما يجعلها مقصداً سياحياً هاماً لكثير من المصريين من مختلف المحافظات، إضافة إلى العديد من السائحين الأجانب.

معابد البر الغربي بالأقصر

ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلتي شارتر أو طيران عارض من كل من إسبانيا وفرنسا، على متنها عدد من الأفواج السياحية لزيارة معالم محافظة الأقصر السياحية في البرين الغربي والشرقي، حيث تضم مناطق غرب الأقصر معابد «الرامسيوم، وحتشبسوت، أو الدير البحري، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومقابر النبلاء، ومنطقة العساسيف»، في منطقة القرنة غرب المحافظة.

عودة رحلات سويسرا

واستقبل مطار الأقصر الدولي خلال الأيام الماضية أول رحلة سياحية قادمة من سويسرا مباشرةً إلى مطار الأقصر الدولي «ترانزيت»، قبل أن تتجه إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى متنها عدد من السياح الأجانب القادمين من سويسرا لأول مرة منذ سنوات، وصلت إلى 10 سنوات، توقفت فيها الرحلات بين سويسرا والأقصر بصورة كاملة.

يأتي هذا الرواج السياحي في محافظة الأقصر في الوقت الذي حذرت فيه بعض الدول مواطنيها من السفر والانتقال للخارج، خشية الإصابة بفيروس «أوميكرون»، أو متحور فيروس كورونا، حيث أعلنت بعض الدول وجود إصابات بالمتحور الجديد رسمياً.

اقرأ المزيد:

انطلاق ملتقى المراسم في الأقصر 27 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 فنانا

الأقصر تستعد للمهرجان القومي للتحطيب بمشاركة 4 محافظات

شركات السياحة: أعداد الوافدين إلى الأقصر ارتفعت منذ أكتوبر الماضي

تفاصيل بطولة جامعة الأقصر الأولى للكرة الخماسية بمشاركة 19 جامعة

محافظة الجيزة تعلن بدء أعمال رصف شارع الأقصر بحي شمال

«الرعاية الصحية» تعلن عن وظائف شاغرة في كافة التخصصات بفرع الأقصر

محافظ الأقصر يناقش مشكلات النقل السياحي وتحصيل مستحقات الدولة

محمود حميدة وصبري فواز يبدآن تجهيزات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر يومين بسبب الرياح