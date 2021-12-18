نشاط سياحي بمعابد الأقصر مع بداية الموسم الشتوي (صور)

شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر انتعاشة سياحية اليوم السبت، تزامنًا مع بدء الموسم السياحي الشتوي داخل المحافظة الصعيدية، وارتفع عدد السياح الأجانب في المحافظة السياحية، التي تتميز برواج سياحي خلال شهور الشتاء، مع اعتدال الطقس وسطوع الشمس في مناطقها المختلفة، عن المحافظات الأخرى، مما يجعلها مقصداً سياحياً هاماً لكثير من المصريين من مختلف المحافظات، إضافة إلى العديد من السائحين الأجانب.

معابد البر الغربي بالأقصر

ويستقبل مطار الأقصر الدولي رحلتي شارتر أو طيران عارض من كل من إسبانيا وفرنسا، على متنها عدد من الأفواج السياحية لزيارة معالم محافظة الأقصر السياحية في البرين الغربي والشرقي، حيث تضم مناطق غرب الأقصر معابد «الرامسيوم، وحتشبسوت، أو الدير البحري، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومقابر النبلاء، ومنطقة العساسيف»، في منطقة القرنة غرب المحافظة.

عودة رحلات سويسرا

واستقبل مطار الأقصر الدولي خلال الأيام الماضية أول رحلة سياحية قادمة من سويسرا مباشرةً إلى مطار الأقصر الدولي «ترانزيت»، قبل أن تتجه إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وعلى متنها عدد من السياح الأجانب القادمين من سويسرا لأول مرة منذ سنوات، وصلت إلى 10 سنوات، توقفت فيها الرحلات بين سويسرا والأقصر بصورة كاملة.

يأتي هذا الرواج السياحي في محافظة الأقصر في الوقت الذي حذرت فيه بعض الدول مواطنيها من السفر والانتقال للخارج، خشية الإصابة بفيروس «أوميكرون»، أو متحور فيروس كورونا، حيث أعلنت بعض الدول وجود إصابات بالمتحور الجديد رسمياً.