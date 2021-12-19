«التعليم» توضح طبيعة أسئلة امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، وضع أسئلة امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول، وسط استعدادات مكثفة لعقد الامتحانات، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا، وتجهيز اللجان الامتحانية وإعداد الكشوف النهائية لأسماء الطلاب المقرر أدائهم الامتحانات.

عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمنة

وأكد محمد عبدالتواب، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، أن المديريات بدأت بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وضع امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي، إذ تعقد الامتحانات ورقيا في لجان مؤمنة جيدا، تراعى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

أسئلة الامتحانات في مستوى فهم الطالب

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي، وتقيس مخرجات التعلم، موضحًا أن الإدارات التعليمية حرصت على متابعة شرح المقرر الدراسي بالتنسيق مع جميع المدارس وفق الخطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

أسئلة متنوعة في ورقة الامتحانات

من جانبه، أكد ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، أن الامتحانات توضع من قبل الموجهين، موضحا أنه جرى التنبيه عليهم بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة الالتزام بشرح المقرر الدراسي وفق الخطة الزمنية، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الامتحانات ستشمل أسئلة متنوعة.

طبيعة أسئلة امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي

وكشفت مصادر في المديريات التعليمية لـ«الوطن»، طبيعة أسئلة امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي، موضحة أن الأسئلة ستكون متنوعة سواء المقالية أو الموضوعية، وتراعي ستوى الطلاب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي تعقد ورقيًا مثلما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا، وأسئلة الامتحانات تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي.