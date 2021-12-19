التعليم: لا يحق لمدارس التجريبي حرمان طالب من الامتحان بحجة المصروفات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لم تصدر أي تعليمات خاصة بإجبار طلاب المدارس التجريبية، على دفع مصروفات الكتب المدرسية، ويحق لولي الأمر أن يقوم بدفع المصروفات نفسها فقط.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنه لا يحق لأي مدرسة تجريبية حرمان الطالب من دخول الامتحان بحجة أنه لم يدفع مصروفات الكتب المدرسية، أو يرفض استلامها، لأن ولي الأمر حر في ذلك، يشتريها أو يرفضها.

وقال المصدر، إن ولي الأمر الذي قام بدفع مصروفات الدراسة في البريد، أو غيره من منافذ الدفع، لا يمكن لأي مدرسة أن تحرم ابنه من دخول امتحانات نصف العام الدراسي، ولا يحق للمدارس رفض استلام إيصالات الدفع منه.

المدارس التجريبية تهدد الطلاب بالحرمان من دخول الامتحان بسبب المصروفات

وشكا بعض أولياء الأمور في المدارس التجريبية من أن إدارات المدارس ترفض استلام إيصالات المصروفات المدرسية التي جرى دفعها في البريد، والمنافذ التي حددتها الوزارة، وتمسكت بأن يدفع ولي الأمر أيضا مصروفات الكتب معها.

وهددت بعض المدارس، أولياء الأمور بإمكانية حرمان أولادهم من دخول امتحانات نصف العام الدراسي، بسبب رفضهم استلام الكتب الدراسية، أو دفع مصروفاتها، لإجبارهم على ذلك خاصة وأن أسعارها مرتفعة، رغم أن الكثير من الأهالي اشترت الكتب منذ فترة في ظل تأخر وصولها للمدارس.

مصروفات المدارس التجريبية 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات المدارس التجريبية لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2022:

- kg1 بمرحلة رياض الأطفال: 1257.90 جنيه.

- Kg2 بمرحلة رياض الأطفال: 955 جنيها.

- المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الرابع الابتدائي: 1005 جنيهات.

- الصف الخامس والسادس 905 جنيهات.

- المرحلة الإعدادية جميع الصفوف: 860.63 جنيه.

- المرحلة الثانوية الصف الأول: 1221.32 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي: 1206.323 جنيه.