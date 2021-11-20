فصل التيار الكهربائي لرفع مستوى الخدمة بدمياط وبني سويف

أعلنت شركتي مصر الوسطى وشمال الدلتا، فصل التيار اليوم عن بعض المناطق بمحافظتي بني سويف ودمياط، لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة للمواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة بمناطق وقرى مركزي بني سويف وناصر

وكشفت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن أنه تم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق والقرى بمركزي بني سويف وناصر اعتبارًا من صباح اليوم السبت وحتى الثلاثاء المقبل، بدءا من الساعة 8.30 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وأشارت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء في بيان، إلى أنه سيتم قطع الكهرباء صباح اليوم السبت عن قرية أبو صالح، وسيتم قطع الكهرباء غدا الأحد عن قرى «طحا البيشة، الحلابية، تزمنت»، فيما سيتم قطع الكهرباء يوم الإثنين المقبل عن «مصنع البيبسي، الصرف المغطى»، ثم قطع الكهرباء خلال اليوم الذي يليه عن «قرية العلالمة».

اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعتمد على الكهرباء

وأضاف البيان أن شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى توجهت بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة مطالبا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

إجراء صيانة دورية للمحولات بهدف رفع كفاءة الخطوط وتجديدها

في نفس السياق أعلنت شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا فصل التيار عن عدة مناطق في مركز دمياط والقرى التابعة له لإجراء صيانة دورية للمحولات بدء من صباح اليوم السبت بهدف رفع كفاءة الخطوط وتجديدها.

وأشارت شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا في بيان لها إلى أن مناطق الفصل تشمل قرية العنانية ومساكن مصنع الثلج بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية

وطالبت شركة توزيع كهرباء شمال الدلتا لمواطنين الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.