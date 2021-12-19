أحد عمال صرف مياه الأمطار: «مش هنسيب المواطن السكندري يغرق».. فيديو

وجه أحد عمال الصرف الصحي رسالة طمأنة إلى أهالي الإسكندرية بعدم الخوف من مياه الأمطار أو ارتفاع أمواج البحر، «متخافوش من حاجة إحنا متواجدين شتاء وفي الأمواج والبحر، وناس كتير بتدعيلنا، وعاملين مجهود كبير علشان المواطن السكندري ميغرقش زي قبل كدة».

عامل الصرف الصحي: مياه البحر بتطلع على الشوارع وإحنا بنرجعها تاني

وأضاف العامل خلال تصريحات خاصة له بـ«تلفزيون الوطن»، أنه وفي حال حدثت أمطار غزيرة سيتم الدفع بعربات الشفط لكسح لمياه البحر المتوسط، «مياه البحر بتطلع على الشوارع وإحنا بنرجعها تاني عن طريق مصبات إحنا عملينها بتنزل تاني على البحر».

العامل: النوة الحالية التي تشهدها المحافظة هي الأشد منذ فترة طويلة

وأوضح أن النوة الحالية التي تشهدها المحافظة هي الأشد منذ فترة طويلة، وامتدت طيلة 10 أيام كاملة، حيث أن الشركة قامت بالدفع بعمالها منذ يوم الأثنين الماضي.

وأكد محمد، أحد العمال، أنه وزملائه مستعدون بشكل كامل لاستقبال النوات المختلفة، «إحنا واقفين على البدالات المختلفة وأول ما الدنيا بتشتي بنسحب مياه الأمطار ونفضيها على البحر وأنا واقف على بدالتين 6 بوصة، ومستعد لمواجهة مياه الأمطار».