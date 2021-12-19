الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية وعاصفة عالية السرعة على معظم الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آخر مستجدات حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية اليوم، وفقا لتوقعات خبراء الطقس، مستعينة بصور من خرائط الأقمار الصناعية لاستعراض تفاصيل الرياح والأمطار.

وأشارت الهيئة: إلى هبوب رياح جنوبية باردة علي معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة.

رياح بسرعة 55 كيلومتر

وأضافت أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة وتصل سرعات الرياح إلى 40 كم /س وترفقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/س، بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، تبدأ من المنطقة الغربية عند مرورا بالقاهرة وشمال الصعيد والدلتا والوجه البحري وسيناء والسواحل الشمالية، وعلى إثرها تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب المتوسطة والمنخفضة تتكاثر على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية تصل ليلا إلى القاهرة ومدن القناة وسيناء.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14