القاهرة: لا تعطيل للدراسة بسبب الطقس حتى الآن.. ورفع درجة الطوارئ

أعلنت محافظة القاهرة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس، فيما أكدت مصادر في محافظة القاهرة في تصريحات لـ«الوطن» أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتعطيل الدراسة بسبب الطقس السيئ.

التعامل الفوري مع سقوط الأمطار

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، باستمرار الإجراءات التي اتخذتها كل الأحياء بالعاصمة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار.

وأكد متابعته للموقف أولا بأول، مع التشديد على خطة انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور الرئيسية في كافة أحياء العاصمة.

متابعة كافة شكاوى المواطنين

كما وجه محافظ القاهرة كل المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها خاصة ما يتعلق بمشكلات مياه الأمطار وتغيرات حالة الطقس مع إزالة أي تراكمات للأمطار على الفور.

وشدد المحافظ على متابعة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة.

توزيع الشفاطات والبدالات بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري

وأشار «عبد العال» إلى تنفيذ خطة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة كما تم ربط غرفة العمليات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى.

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