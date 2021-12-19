نصائح لتجنب مخاطر الأمطار الغزيرة: القيادة بهدوء والابتعاد عن الأشجار

تضرب موجة من الطقس السيئ معظم مدن ومحافظات الجمهورية، وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة مع تساقط للثلوج على بعض المناطق، بجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، كما أنه من المتوقع أن تصل ذروتها غدًا الاثنين.

ويقدم لكم «الوطن» أهم النصائح الهامة لتجنب المخاطر التي تنتج عن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة العاتية.

تجنب ملامسة أي أجسام معدنية أثناء هطول الأمطار

في هذا الشأن، قال الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، إنه من الأفضل عدم الخروج من المنزل خاصة لسكان المناطق الساحلية وشمال الدلتا، نظرًا للأمطار العزيزة التي من المتوقع سقوطها، وفي حال الخروج لابد من ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأضاف «سعودي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب عدم ممارسة الأنشطة البحرية يومي اليوم وغدا، مؤكدًا على تجنب ملامسة أي أجسام معدنية أثناء هطول الأمطار وخلال ظواهر البرق والرعد.

نصائح بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار

وأشار «سعودي»، إلى أنه من الضروري القيادة بهدوء على الطرق السريعة، لتجنب وقوع الحوادث خاصة على الطرق السريعة، وأنه لابد من ترك مسافة أمنه بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والحذر عند استخدام المكابح بسبب الأرض المبتلة.

وتابع أنه عند هبوب الرياح القوية، لابد من الابتعاد عن الأشجار خاصة المرتفعة التي تكون عرضة للسقوط، وعدم التصوير أثناء وجود الخلايا الركامية من السحب الرعدية النشطة.

تساقط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها اليوم، عن توقعات حالة الطقس التي تمر بها البلاد، بداية من غد الاثنين حتى الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يكون هناك تساقط الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية، بينما تكون على القاهرة الكبرى متوسطة ورعدية أحيانا، بنسبة حدوث من 50 إلى 60% تقريبًا.