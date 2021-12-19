تعرف على ذروة الطقس السيئ خلال موجة التقلبات الجوية الحالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود رياح جنوبية باردة تهب على معظم أنحاء البلاد تصل إلى حد العاصفة، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم أنحاء الجمهورية نتيجة تكون منخفض سطحي على البحر المتوسط، بقيم ضغطية منخفضة وتصل سرعات الرياح إلى 40 كم /س، وترفقها هبات عالية السرعة تصل إلى 55 كم/س، بحيث تعمل على إثارة الرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ووفقا لتحذيرات الأرصاد للمواطنين بتجنب الخروج غدا الإثنين من المنزل إلا في حالة الضرورة القصوى، فإن غدا يشهد ذروة موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد منذ أول أمس.

وأكد خبراء الهيئة، على أن غدا من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 20 ديسمبر

فمن المتوقع كذلك أن تشهد غدا في القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09، على أن يسجل الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09، وفي السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 11.

أما عن درجة الحرارة العظمي في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتصل لـ16 والصغرى 11، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

وأخيرا تشهد شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 06، وفي جنوب الصعيد تشهد درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

طقس الثلاثاء 21 ديسمبر

أما عن طقس الثلاثاء فيشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، على أن تصل درجات الحرارة العظمى لـ 17 في القاهرة الكبرى والصغرى 10.

وفي الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10، وفي السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

أما عن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

وكذلك تشهد درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 17 والصغرى 06، وفي جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.