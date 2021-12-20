مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء تناول القهوة أمام كافتيريا بالفيوم

لقي شابان في العقد الثالث من العمر، مصرعهما بطريقة مأساوية، حيث نزل الشابان من السيارة التي يستقلانها وتوقفا أمام إحدى الكافيتريات على طريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الغربي، ليتناولا كوباً من القهوة، وخلال انتظارهما أمام الأبواب لحين استلام القهوة انحرفت سيارة كانت تسير بسرعة جنونية عن الطريق، واقتحمت الكافيتريا ودهستهما أسفل عجلاتها ليلقيا مصرعهما على الفور، ويسقطان جثتين هامدتين غارقين في دمائهما.

واستغاث الأهالي بسيارات الإسعاف التي حضرت على الفور، ونقلت الجثتين للمستشفى، وكما تم إبلاغ الشرطة التي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخصين دهستهما سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً من المارة بمصرع شابين دهستهما سيارة خلال توقفهما أمام كافيتريا على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى مكان البلاغ

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس المباحث إلى مكان الواقعة على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ مصرع كل من حسن عصام محمد، 30 سنة، ومحمد عمران علي، 30 سنة، وكلاهما مقيم مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

كوب القهوة الأخير في حياتهما

وأكد شهود العيان أنّ الشابين توقفا خلال سفرهما على الطريق ليشربا كوباً من القهوة كي يتمكنا من مواصلة رحلتهما، إلا أنّهما خلال توقفهما أمام الكافيتريا لانتظار استلام القهوة انحرفت سيارة تسير بسرعة جنونية عن الطريق واصطدمت بهما وسقطا جثتين هامدتين على الفور.

وجرى استدعاء سيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المُختصة التي تولت التحقيق.