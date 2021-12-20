ضبط 8160 شخصا دون كمامة وتحريز 1177 شيشة في 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 8160 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8133 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 806 مخالفات للمحلات

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 806 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 203 قضايا في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1177 شيشة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

ضبط هارب من قضايا تزوير

وفي سياق آخر، ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية في مديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص مقيم في منطقة العجوزة، مطلوب لتنفيذ أحكام في عدد من القضايا «أموال عامة» و«تزوير».

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ المتهم هارب من 22 سنة حبس، وجرى ضبطه حال تردده على دائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.