المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات أطلق النار على الشرطة أثناء ضبطه

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن المشدد 10 سنوات لسمكري سيارات ومقيم بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، بعد اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة «نبات الحشيش الجاف»، وحيازة أسلحة نارية، واستعمال القوة والعنف ضد ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة أثناء قيامهم بأداء عملهم وضبطه، حيث أطلق الأعيرة النارية تجاههم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولى.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة

وأحيل المتهم «السيد.إ.ا.»، وشهرته «السيد هدايات»، 36عاما، سمكري سيارات ومقيم قرية العصافرة التابعة لمركز المطرية، لأنه فى يوم 29/10/2018 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، أحرز بقصد الاتجار مخدر"نبات الحشيش الجاف" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، واستعمل القوة والعنف واستخدمها ضد موظفين عموميين وهما الرائد أحمد خضير، رئيس مباحث مركز المنزلة فى ذلك الوقت، والنقيب أحمد السيد لاشين، معاون مباحث مركز شرطة المنزلة فى ذلك الوقت، والقوة المرافقة لهما لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه نفاذا لقانون المخدرات وإذن النيابة العامة، بأن اشهر سلاحا ناريا «بندقية آلية»، وأطلق صوبهم عدة أعيرة نارية للحيلولة دون ضبطه، ولم يبلغ من مقصده على النحو المبين بالتحقيقات.

اتهامات بالاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات

ووجهت النيابة العامة للمتهم حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحيازة ذخائر عبارة عن 3 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان.

وبمواجهة المتهم اعترف بإحراز اللفافات المخدرة جميعها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار والهاتف النقال؛ لتسهيل التواصل بعملائه والمركبة الآلية للنقل والترويج والسلاح الناري والذخيرة وفوارغ الطلقات للدفاع والمقاومة للحيلولة دون ضبطه.