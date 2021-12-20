التعليم: نفذنا 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ونستهدف إنشاء 100 بحلول 2030

اجتمع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم، مع الدكتور الفرجاني علي أحمد وكيل وزارة التعليم التقني والفني لشؤون الديوان والتطوير في ليبيا، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون ونقل الخبرات في مجال التعليم الفني بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين دولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من قوة ومتانة على الأصعدة كافة، منوهًا بأهمية التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في مجال التعليم الفني.

نائب وزير التعليم يستعرض مراحل تطوير التعليم الفني

واستعرض مجاهد مراحل تطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا لاهتمام بتطوير التعليم الفنى منذ عام 2014 من خلال وضع استراتيجية قائمة على 4 محاور رئيسية يتم الاعتماد عليها في تطوير منظومة التعليم الفني، تتضمن تطبيق نظام منهجية الجدارات التي ترتكز على المهارات والسلوكيات، وقد تم تغيير مايقرب من 75% من مناهج التعليم الفنى إلى مناهج الجدارات.

وأضاف أنه تم إدخال هيئة ضمان الجودة والاعتماد التعليم الفني، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، بالإضافة إلى مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

مجاهد: أنشأنا مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعايير دولية في التدريس والتدريب

وأشار مجاهد إلى أن الوزارة أنشأت مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تُعد مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم تنفيذ 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030.

ومن جهته، أكد الفرجاني أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، خصوصا في مجال التعليم الفني والتقني، مشيدًا بالجهود التي اتخذتها مصر في تطوير التعليم، معربًا عن تطلعه في التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون والتنسيق في تطوير البرامج الدراسية وخاصة الطاقات الجديدة والمتجددة والتقنيات المرتبطة بها، كما أبدى الجانب الليبي رغبته في نقل التجربة والخبرة المصرية في مجال التعليم التقني والفني والاستفادة من المناهج المصرية في هذا الشأن.

الاتفاق على تبادل الخبرات بين مصر وليبيا في التعليم الفني

كما تم الاتفاق على أن يعمل الطرفان على تبادل الخبرات فيما يخص إنشاء مدارس فنية مصرية ليبية وبحث إمكانية اعتماد شهادات موحدة في مجال التعليم الفني، وكذلك إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية وإيفاد معلمين ومدربين مصريين إلي دولة ليبيا.

وطالب الجانب الليبي إمكانية مشاركة الجانب المصري في تدريب معلمي ومدربي التعليم الفني الليبي لإكسابهم المهارات والخبرات وبناء منظومة تدريبية، إضافة إلى أن يتبادل الجانبان عدد من المنح الدراسية العليا في مجال التعليم التقني ويتم الاتفاق عليها عبر الطرق الدبلوماسية.

كما ناقش الجانبان عمل مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجال التعليم التقني والفني بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، والاتفاق على موعد التوقيع عبر القنوات الدبلوماسية بالبلدين.