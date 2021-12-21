حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولودة برج العقرب أن ما تريده في الحياة تستطيع الوصول إليه بسهولة، كما تتميز سيدة هذا البرج أنها تتوخى الحذر والترقب والشك في سلوكياتها وفي تفكيرها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يساعدك على التطور والإطلاع على ثقافات وأفكار جديدة وتبدو ملهما.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان، ومن الممكن أن تستمتع اليوم بالحياة التي عملت جاهدا لبنائها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.