حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج القوس إنجاز عمله على أكمل وجه، كما يعشق هذا البرج الانطلاق والسفر ويحبّ المغامرة، كما يتصف رجل برج القوس بحبّه للمغامرة والاستكشاف وتفحص كلّ ما في الحياة، فهو فضولي بشكل كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر يتنافر اليوم مع فينوس في منزلي المال.. حاول أن تحدد أولوياتك في الشراء ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

يطالبك الفلك أن تتجنب الجدال والدخول في حوارات شائكة تفاديا للصدام.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.