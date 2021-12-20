تفاصيل طقس اليوم: أمطار رعدية وعواصف وتعطيل الدراسة بـ 10 محافظات

حالة من الطقس السيئ من المتوقع أن تتعرض لها أنحاء الجمهورية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت على إثرها 10 محافظات تعطيل الدراسة بها اليوم الاثنين، هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومطروح والبحيرة والدقهلية والمنوفية وكفرالشيخ ودمياط)، بسبب اضطربات حالة الطقس.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بدأت حالة من عدم الاستقرار الجوية، وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حتى أربعة أمتار، موضحة أن الساعات المقبلة، ستشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ما بين متوسطة لغزيرة، تكون رعدية في بعض المناطق، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وتبدأ متوسطة على القاهرة، وتنخفض بعد فترة الظهيرة.

بعض المناطق من سيناء تشهد بداية هطول الأمطار

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن بعض المناطق من سيناء، تشهد بداية هطول الأمطار منذ اليوم الاثنين، وتتحسن بداية من غد الثلاثاء، كما أنه في الوقت ذاته، تصبح درجات الحرارة العظمى اليوم 15 درجة والصغرى 7 درجات، كما أن بعض المناطق مثل سانت كاترين ستنخفض فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

ونصحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين، بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، والبعد عن أعمدة الإنارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون مصحوبا بالرمال، كما أن الأمطار ستستمر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الثلاثاء، وتنعدم في القاهرة، وباقي مناطق الجمهورية الثلاثاء.

من جانبه أوضح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما يحدث حاليا هو تقلبات جوية، ولا يدل على أن فصل الشتاء سيكون قاسيًا، كما أن فصل الشتاء بدأ مناخيا قبل موعده بـ48 ساعة، موضحًا أن البلاد تشهد هذه الأجواء في فصلي الخريف أو الشتاء نتيجة التغيرات الجوية، كما أن نشاط الرياح سيهدأ اليوم الاثنين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن غزارة الأمطار تزيد خلال الساعات المقبلة، ناصحًا المواطنين بعدم تغيير أماكنهم من هواء دافئ إلى بارد بشكل مفاجئ، مع الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة.

طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن اليوم من المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء، مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، وتنشط الرياح اليوم على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبًا على المناطق المكشوفة مما يؤدى لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.