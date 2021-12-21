مناطق قطع المياه غدا بالقاهرة بسبب أعمال الإصلاح.. لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، أبرز مناطق انقطاع المياه غدا الأربعاء الموافق 22 ديسمبر، ومدة الانقطاع، الذي يأتي في إطار تنفيذ الشركة أعمال إصلاح على خط مياه قطر 1200 مم الخارج من محطة مياه مسطرد «بشارع مسطرد القديم»، وفق ما ذكرته شركة المياه عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مطالبة المواطنين في هذه الأماكن أخذ حذرهم واحتياطاتهم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية مناطق قطع المياه غدا بالقاهرة.

مناطق قطع المياه غدا بالقاهرة

ووفقا لبيان الشركة الذي نشرته عبر صفحتها على فيس بوك، فإن مناطق انقطاع المياه بالقاهرة هي: «عرب الطويلة- عرب الجسر -مساكن رامو - وسط المدينة بالمطرية - منطقة الشيراتون - الملتقى العربي - الكلية الحربية - الحي العاشر - صقر قريش - الواحة - شارع متولي الشعراوي - السويسري ب - أرض الجولف (التابعة لمدينة نصر) - الامتداد والتموين».

موعد انقطاع المياه بالقاهرة

وأعلنت الشركة أن موعد انقطاع المياه غدا سيبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، وحتى العاشرة من مساء اليوم.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، كي لا يتعرضوا لأزمة نقص المياه خلال الساعات المعلنة وحتى عودة ضخ المياه مرة أخرى.

ووفرت الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، لتلبية احتياجات المواطنين على الفور، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.

ماذا تفعل في حال انقطاع مياه الشرب لفترة طويلة؟

وبالنسبة للمواطنين الذين يعانون مع تكرار مشكلة انقطاع المياه، فإن شركة مياه الشرب توفر عددًا من سيارات الدعم المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتغذية المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

كما خصصت الشركة بعض الأرقام لطلب سيارات مياه صالحة للشرب، وهي:

- أرقام الطوارئ (125) و(114) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة على مستوى الجمهورية.

- ومن أجل طلب السيارات المحملة بمياه الشرب، خصص جهاز مياه شرب القاهرة الرقم «15100» لطلب المياه.