جدول امتحانات المرحلة الابتدائية بالغربية للفصل الدراسي الأول

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية جدول امتحانات تلاميذ المرحلة الابتدائية، للفصل الدراسي الأول، بمختلف مدارس مدن ومراكز وقرى المحافظة في الإدارات التعليمية الـ10.

اجتماع لمناقشة استعدادات الامتحانات بالغربية

وعلى هامش ذلك عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا مع مديرى الإدارات وموجهي التعليم، لمناقشة خطة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

إجراءات احترازية في المدارس خلال الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، وخطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومديرو الإدارات المختلفة.

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية، ويتضمن فترة صباحية وأخرى مساء.

- جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي «عربي - لغات»، وتبدأ الامتحانات يوم 15 يناير المقبل وتنتهي 20 يناير.

- جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي «عربي - لغات»، وتبدأ الامتحانات يوم 10 يناير وتنتهي 13 يناير.

- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي «عربي - لغات»، وتبدأ الامتحانات يوم 22 يناير وتنتهي 26 يناير.

- جدول امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي مدارس «الفصل الواحد» يومي 10، 11 يناير.

- جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي مدارس «الفصل الواحد»، تبدأ يوم 12 وتنتهي 16 يناير.

- جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي مدارس «الفصل الواحد» تبدأ 12 وتنتهي 16 يناير.

- جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي مدارس «الفصل الواحد»، تبدأ 17 وتنتهي 22 يناير.