المؤبد لاثنين والمشدد 5 سنوات لآخرين بهجوم على عائلة بالأسلحة في المنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم‏ بمعاقبة 4 أشخاص من عائلة «جمعة» بقرية السحاروة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بالسجن المؤبد لاثنين منهم، والسجن المشدد 5 سنوات على اثنين آخرين، عند إعادة محاكمتهم، وذلك بعد اتهامهم ضمن 18 متهما، بالاشتراك في الهجوم على منزل عائلة «صبح» بالقرية حاملين أسلحة آلية، لإزهاق أرواح من بالبيت، فقتلوا سيدة وطفل، وشرعوا في قتل اثنين آخرين، وخطفوا طفلا وقتلوه وألقوه في أحد المصارف المائية وذلك لوجود خلافات بين العائلتين في غضون شهر نوفمبر 2011.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشارين خالد عبد الحميد السعدني، وخالد عبد الهادي الزناتي، وشعبان إبراهيم غالب، وذلك في الجناية رقم 13725 لسنة 2011 مركز المنزلة، والمقيدة برقم 880 لسنة 2011 كلي شمال المنصورة.

السجن المؤبد لمتهمين والمشدد 5 سنوات لآخرين

وصدر الحكم ضد كل من: «حسن ح. ح.»، بالسجن المؤبد، و«محسن م. ح.»، بالسجن المؤبد، و«محمد ر. ص.»، بالسجن 5 سنوات، و«فاطمة ع. م.»، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لأنهم في 25 نوفمبر 2011 كانوا ضمن 18 متهما من عائلة بقرية السحاروة مركز المنزلة، هجموا على أسرة أخرى بذات القرية حاملين الأسلحة الآلية قاصدين إزهاق أروحهم، وما إن وصلوا البيت حتى أطلقوا الأعيرة النارية صوبهم.

تفاصيل قضية قرية السحاروة في المنزلة

وأكدت تحريات المباحث في القضية، أن المتهمين السادس عشر والسابع عشر حرضا باقي المتهمين على قتل أي من أفراد عائلة المجني عليهم، واتفقوا على ذلك فأعدوا أسلحة نارية «بنادق آلية» بعد أن بيتوا النية على ذلك وتوجه المتهمون من الأول حتى العاشر إلى مسكن عائلة المجني عليهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة صوبه حال تواجد المجني عليهم من الأول حتى الرابعة داخله قاصدين قتلهم، وما إن ظفروا بالمجني عليها الأولى حتى قتلها المتهم الثاني بأن أطلق صوبها أعيرة باستعمال السلاح المعد ليظفروا حينها بالمجني عليه الثاني ويقوم المتهم الأول بقتله بذات الكيفية حال تواجد الباقين، واستمرارهم في إطلاق الأعيرة لمؤازرتهم في حين تمكن المجني عليهما الثالث والرابعة من النجاة بنفسيهما، وبعدها قام المتهمون الأول والحادي عشر والثاني عشر بخطف المجني عليه الخامس باقتياده عنوه لحظيرة الأول باشتراك مع التاسع والعاشر والثالث عشر ليقوم التاسع بإطلاق أعيرة من سلاح ناري «بندقية آلية» صوبه قاصدين قتله محدثين إصابته التي أودت بحياته ويقوم الأخيران بالتخلص من جسمانه بإلقائه بأحد المصارف.

وبتاريخ الواقعة وبناء على الاتفاق والتحريض قام المتهمان الرابع عشر والخامس عشر بإطلاق أعيرة من سلاحين ناريين «بندقيتين آليتين» صوب المجني عليه السادس قاصدين قتله فأحدثا إصابته التي تم مداركتها بالعلاج، في حين قام الثامن عشر بقتل المجني عليه الأخير عمدا على إثر قيام الأخير بمعاتبته على ما يقوم به أفراد عائلته.