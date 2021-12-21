اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالمحلة الكبرى.. وأمن الغربية يحقق بالحادث

شهدت قرية سامول التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، حالة من الفزع عقب اختفاء طالبة بالتعليم الفني في ظروف غامضة، حيث اتضح اختفائها فجأة حال ذهابها لدرس خصوصي دون العثور عليها خلال الأيام الماضية، كما أُغلق هاتفها ولم تعد لأسرتها.

اختفاء فتاة في العقد الثاني في ظروف غامضة بالمحلة

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة اختفاء الطالبة وسرعة جمع تحريات المباحث حول الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

جهود أمنية للتحقيق في اختفاء الفتاة

كما شدد المحامي العام لنيابات طنطا، في توجيهاته إلي أعضاء النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان وأفراد الأسرة.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المحلة، باختفاء طالبة تُدعى «ن. م .ا. ع»، 17 سنة، مقيمة بقرية سامول، التابعة لمركز المحلة، عقب خروجها من إحدى مراكز الدروس الخصوصية.

وكشف والد الطالبة المبلغ باختفاء ابنته منذ 9 أيام، أنها ذهبت للحصول على درس خصوصي ولم ترجع للمنزل وأغلق هاتفها المحمول.

وأشار والد الطالبة في البلاغ إلى أنّه بحث عنها كثيراً برفقة أقاربه، ولكنه لم يجدها، حيث بحث عنها في مواقف السيارات، والمركز الذي كانت تحضر فيه الدرس الخصوصي، وأخبروه أنّها حضرت الحصة ثم ذهبت بعد انتهائها ولا يعرف أحد وجهتها، كما أنّه بحث في الطرقات والمستشفيات ولدى زميلاتها.

وطالب والد الطالبة ندي بفحص الكاميرات بنطاق «المركز» الذي ذهبت ابنته إليه في يوم الاختفاء، وتتبع حركتها حتى يتمكنوا من العثور عليها، ويعلموا سبب اختفائها أو مكانها.

فرق بحث جنائي لفحص بلاغ اختفاء الطالبة

كما أوصي مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث جنائي تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية لفحص البلاغ.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.