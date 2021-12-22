«التعليم»: لدينا أكثر من 11 مليون طالب في التعليم قبل الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لديها أكثر من 11 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة، موضحة أن عدد الطلاب هو 602074 وعدد الطالبات هو 568442، لافتة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أن عدد طلاب التعليم الابتدائي أكثر من 13 مليون طالب وطالبة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الإحصائيات النهائية لمراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 2021-2022

-عدد المدارس الحكومية والخاصة للتعليم قبل الابتدائي 12743 مدرسة.

-عدد فصول المدارس الحكومية والخاصة للتعليم قبل الابتدائي 39314 فصلا.

-عدد طلاب التعليم قبل الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 602074 طالبا.

-عدد طالبات التعليم قبل الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 568442 طالبة.

-إجمالي عدد طلاب التعليم قبل الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 1170516 طالبا وطالبة.

-إجمالي عدد معلمي التعليم قبل الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 59513 معلما.

التعليم الابتدائي

-عدد المدارس الحكومية والخاصة في التعليم الابتدائي 19578 مدرسة.

-عدد فصول المدارس الحكومية والخاصة في التعليم الابتدائي 265272 فصلا.

-عدد طلاب التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 7012607 طلاب.

-عدد طالبات التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 6665414 طالبة.

-اجمالي عدد الطلاب في التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 13678021 طالب وطالبة.

-إجمالي عدد معلمي التعليم الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة 433468 معلما.

التعليم الإعدادي

-عدد المدارس الحكومية والخاصة للتعليم الإعدادي 13300 مدرسة.

-عدد فصول التعليم الإعدادي في المدارس الحكومية والخاصة 122662 فصلا.

-عدد طلاب التعليم الإعدادي في المدارس الحكومية والخاصة 3004058 طالبا.

-عدد طالبات التعليم الإعدادي في المدارس الحكومية والخاصة 2825717 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب التعليم الإعدادي في المدارس الحكومية والخاصة 5829775 طالبا وطالبة.

-إجمالي عدد معلمي التعليم الإعدادي في المدارس الحكومية والخاصة 246472 معلما.

جملة التعليم الثانوي العام

-عدد المدارس الحكومية والخاصة في التعليم الثانوي العام 4254 مدرسة.

-عدد فصول التعليم الثانوي العام في المدارس الحكومية والخاصة 49923 فصول.

-عدد طلاب التعليم الثانوي العام في المدارس الحكومية والخاصة 900328 طالب.

-عدد طالبات التعليم الثانوي العام في المدارس الحكومية والخاصة 1108336 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب وطالبات التعليم الثانوي العام في المدارس الحكومية والخاصة 2008664 طالب وطالبة.

-اجمالي عدد معلمي التعليم الثانوي العام في المدارس الحكومية والخاصة 99671 معلم.

جملة التعليم الثانوي الصناعي

-عدد مدارس التعليم الثانوي الصناعي الحكومية والخاصة 1528 مدرسة.

-عدد فصول التعليم الثانوي الصناعي في المدارس الحكومية والخاصة 27878 فصل.

-عدد طلاب التعليم الثانوي الصناعي في المدارس الحكومية والخاصة 667285 طالب.

-عدد طالبات التعليم الثانوي الصناعي في المدارس الحكومية والخاصة 356478 طالبة.

-اجمالي عدد طلاب وطالبات التعليم الثانوي الصناعي في المدارس الحكومية والخاصة 1023763 طالب وطالبة.

-اجمالي عدد معلمي التعليم الثانوي الصناعي في المدارس الحكومية والخاصة 86278 معلما.