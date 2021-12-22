النقل تكشف الموعد النهائي لتشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

أعلنت وزارة النقل، استمرار أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري، لتخفيف الاختناقات المرورية في القاهرة الكبرى، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على البدء في تنفيذ أول 6 محطات للأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، موضحة أنّ الأتوبيس الترددي إحدى وسائل النقل الحديثة صديقة البيئة، والتي سيكون بديلا للميكروباص.

موعد تشغيل الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري

وكشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنّ هناك موعدين نهائيين لتشغيل الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، قائلا: «سيتم تشغيل الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص على الطريق الدائري نهاية ديسمبر 2022 أو 1 يناير 2023»، موضحا أنّ العمل يسير بخطوات متقدمة لتطوير وتحديث الطريق الدائري، وستم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائيا خلال الشهور القليلة المقبلة.

إنشاء 57 محطة للأتوبيس الترددي السريع أعلى الدائري

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم إنشاء 57 محطة للأتوبيس الترددي السريع أعلى الطريق الدائري، لافتا إلى أنّ الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات على الدائري بعد تطويره، إذ يمثل الأتوبيس الترددي السريع BRT نقلة نوعية متميزة على الطريق الدائري، كما أنّ جميع المخالفات التي ستقع على الطريق الدائري من أي سائق سترصدها الكاميرات وترسل رسالة فورية للسائق المخالف على هاتفه المحمول برقم المخالفة وتكلفتها.

وزير النقل: لم نحدد حتى الآن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي

ومن جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّه لم يتم تحديد سعر تذكرة الأتوبيس الترددي السريع حتى الآن، وسيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر التذكرة، موضحا أنّ تطوير الطريق الدائري سيحقق السيولة المرورية ويمنع أي اختناقات في القاهرة الكبرى، كا أنّ الأتوبيس الترددي BRT سيقدم خدمة ممتازة لجموع الركاب.