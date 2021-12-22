انتهاء 75% من أعمال تطوير ورصف بالإنترلوك لـ 490 شارعا في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من 75% من أعمال تطوير ورصف بالإنترلوك لعدد 490 شارعا في حي بولاق الدكرور، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، والجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

الانتهاء من تطويرالشوارع ببلاط الإنترلوك ودعمها بكابلات الإنارة الحديثة

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، إن الشوارع الجاري الانتهاء من تطويرها ببلاط الإنترلوك ودعمها بكابلات الإنارة الحديثة ضمن المناطق المدرجة ببولاق الدكرور، ضمت 98 شارعا بمنطقة حوض الذوات و92 شارعا بعزبة الأمين و169 شارعا بمنطقة صفط اللبن الجديدة و68 شارعا بمنطقة 6 أكتوبر و63 شارعا بمنطقة أرض اللواء والمساكن.

الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد

وأشار «راشد» إلى أن نسب تنفيذ الأعمال شملت الانتهاء من تطوير الشوارع المدرجة بمنطقة حوض الذوات ببولاق الدكرور بالإضافه إلى 50 شارعا بمناطق أرض اللواء والمساكن و6 أكتوبر إلى جانب تنفيذ 80% من الأعمال بالشوارع المدرجة بمنطقة صفط اللبن الجديدة وعزبة الأمين وجاري الاستكمال للانتهاء من نسب التنفيذ خلال الجدول الزمني المحدد.

وأضاف محافظ الجيزة أنه جاري رصف 77 شارعا ببلاط الإنترلوك بشوارع منطقة الجمعية من شارع ناهيا ببولاق الدكرور، حيث تم الانتهاء من 13 شارعا، وجاري استكمال الأعمال للانتهاء من كافة الشوارع خلال 3 أشهر على الأكثر.

القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تأتي بالتزامن مع تطوير عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تنفذها المحافظة بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وتطوير متفرعات الطرق الرئيسية التي تشهد كثافات عالية.

وثمّن المحافظ التعاون القائم بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وجهوده المتميزة في إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.