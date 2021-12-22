غلق مركزين للدروس الخصوصية وإزالة 120 حالة إشغال طريق بالواسطى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف برئاسة محمد بكري، اليوم، حملة مكبرة لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة، لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

إزالة 120 حالة إشغال طريق بمركز الواسطى

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 120 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية غرب الواسطى

كما نفذت الوحدة المحلية حملة لغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمنطقة غرب الواسطى لمخالفة التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد شدد على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، تابع حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الفشن، الإجراءات المنفذة لسرعة حل شكوى المواطنين بمنطقة مجزر الفشن، والتي تكمن في وجود مطبات عشوائية وأتربة تعوق حركة السير، حيث تم رفع تراكمات القمامة وتسوية وتمهيد الطريق وإزالة أسباب الشكوى، كما تم صيانة الأعمدة الكهربائية وضعف الإنارة العامة بشوارع قرية زرابي الجرادوة.