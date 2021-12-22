رسالة السيسي للقطاع الخاص: هبقى سعيد لو اشتغلتوا معانا في 2.5 مليون فدان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمواطنين بشأن العمل في المشروعات القومية والتنموية، موضحًا: «يا جماعة من يعمل في مصر شركات مصرية قطاع خاص، ولما بقعد مع بعض هذه الشركات بقولهم من فضلك ادخلوا في مجالات أخرى لدفع عجلة الاقتصاد، لأنكم حققتم في السبعة سنوات الماضية أرصدة وقوائم مالية كويسة».

وأضاف رئيس الجمهورية خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد: «مش بنشجع قطاع الخاص بالكلام، قلت إن استصلاح الفدان يتكلف 200 ألف جنيه و300 ألف جنيه أحيانا، وخلال سنتين يبقى عندنا 2.5 مليون فدان إضافيين أنفقنا 500 مليار جنيه لاستصلاحهم».

وتابع: «لو القطاع الخاص حابب يخش فيهم هبقى سعيد جدا، في إمكان القطاع الخاص الإدارة، وأي مشروع بعرضه هنا منتهي مش بنفكر فيه، وبالتالي إجراءاته التنفيذية ودراسات جدواه تحققت، مش هعرض على القطاع الخاص المفروض إنه يعمله، لكن كل حاجة خلصانة، محتاجك معانا».