تكريم الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في أولمبياد اللغة الإنجليزية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، احتفالية لتكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين الذين شاركوا في الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية، وحققوا فيه مراكز متقدمة على مستوى العالم بديوان عام الوزارة، بالتعاون مع شركة إديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية.

أعرب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، عن سعادته وفخره بالطلاب المصريين الذين بذلوا الكثير من الجهد ومنافستهم لأقرانهم الطلاب في أنحاء العالم، وأثبتوا أنهم قادرين على المنافسة العالمية محققين التنافسية العالمية في التعليم التي تستهدفها رؤية مصر 2030، والتي تستهدف إعداد طالب قادر على التنافسية والتميز والإبداع.

حجازي: نسعى لتخريج أجيال قادرة على التغيير والتحديث

وأضاف حجازي أن هذا يتفق مع تطوير التعليم الجديد والتركيز على بناء الشخصية المصرية لتنشئة أجيال قادرة على التغيير والتحديث، وذلك يُثبت أن التعليم المصري قوي وقادر على المنافسة مع أقوى الدول، متمنيًا أن يكون هناك استمرارية لهذا النجاح وظهور الكثير من الطلاب العباقرة ودعم الشركات لهؤلاء الطلاب.

وأعربت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام خلال كلمتها عن فخرها بالطلاب المشاركين، قائلة أنكم أبطال ونحن فخورين بكم ورفعتم علم بلدكم مصر، ليؤكدوا للعالم أن مصر لا زالت منارتها مضيئة بالعلم بفضلكم أنتم، وأننا نعود مرة أخرى للريادة ليست فقط على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى العالمي.

«إديوميتر مصر»: مصر تسعى للوصول إلى التنافسية العالمية

وأكد الدكتور أيمن حلمي عضو مجلس إدارة شركة إديوميتر مصر لتنظيم المسابقات العلمية الدولية أن الشركة مصرية تقوم رؤيتها على تحقيق رؤية مصر 2030 فى الوصول إلى التنافسية العالمية مما يدعم الوزارة فى تحقيق الريادة عالميًا، حيث تمنح الفرصة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي فى منافسة طلاب العالم فى المواد التعليمية مثل الرياضيات، واللغة الإنجليزية، والعلوم والكمبيوتر، والذي يدعم الطلاب المصريين فى إثبات جدارتهم العلمية وتحقيق مراكز عالمية وتشكيل منتخبات تمثل مصر فى المحافل الدولية.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين وتقديم شهادات تقدير وهدايا لتفوقهم وتحفيزًا لهم، وفاز بالمركز الأول على مستوى العالم الطالبة شهد وائل محمد أحمد عبد الوهاب بمدرسة نارمر الحديثة بالجيزة، وفازت أيضًا بالمركز الأول الطالبة مريم محمد إبراهيم الرصد بمدرسة كلية فيكتوريا بالإسكندرية، وفازت بالمركز الثالث على العالم الطالبة لوجين أحمد محمد محمد على بمدرسة جيل المستقبل الدولية، كما فاز بالمركز الرابع على العالم الطالب مهند عاصم أمين أبو الغار بمدرسة كلية فيكتوريا بالمعادى بالقاهرة، وفاز بالمركز السابع على مستوى العالم الطالب نور وائل على قطب بمدرسة النيل المصرية بالمنيا، وفاز بالمركز الثامن الطالب محمود عبد العاطى محمد راضى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببنى سويف، وفاز بالمركز الثامن الطالبة ريماز خالد محمد حنفى بمدرسة صقر قريش الرسمية للغات بالقاهرة، وفاز بالمركز العاشر الطالب إياد معتز يوسف بمدرسة سقارة للغات بالجيزة، وفاز بالمركز الحادى عشر الطالب خالد محمد خالد بمدرسة طلائع المستقبل المشتركة للغات بالقاهرة.

وحضر الاحتفالية من الوزارة، الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، وعدد من قيادات الوزارة، ومديري المدارس، والمشرفين، ومن شركة إديوميتر مصر الدكتور أيمن حلمي عضو مجلس إدارة الشركة، والدكتور محمود رمضان المدير التنفيذى للشركة.

جدير بالذكر أن الأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية موسم 2022، العاشر عالميًا، والثالث محليًا سيشارك بها 54 دولة وسوف تقام التصفيات فى مدينة شرم الشيخ فى يونيو القادم.