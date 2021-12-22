مدير مكتب وظائف: كنت أبيع الاستمارة بـ500 جنيه.. وأوهمت الشباب بالعمل

«كل ما تجيب زباين أكتر من زمايلك ومعارفك، كل ما فرصتك في الشغل تزيد».. بهذه الكلمات اعترف «يسرى.ك» 39 عامًا بتفاصيل ممارسته أعمال النصب على عشرات الشباب، بحجة توفير وظائف لهم داخل البلاد في أماكن مرموقة، مشيرًا إلى أنه سوّق لفكرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال حساب شركة الخدمات التي يملكها، وجاءت اعترافاته التفصيلية بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه.

بيع استمارة سيرة ذاتية مقابل 500 جنيه

وأضاف المتهم خلال استجوابه بمعرفة مباحث الأموال العامة، أن فكرته كانت تتلخص في بيع استمارات توظيف للشباب مقابل 500 جنيه للاستمارة الواحدة، وكلما تمكن الشاب من استقطاب زبائن جدد من زملاء الضحايا ومعارفهم يحصل الشاب على نقاط تمكنه من الصعود للفوز بالوظيفة.

اكتشاف شركة التوظيف الوهمية

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام مسؤول شركة خدمات بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، بإدارة الشركة وإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال من خلال الإعلان عن قدرته على توفير عمل للمواطنين داخل البلاد، مقابل تحصله على مبالغ مالية، وأنه يتربح من جراء بيع استمارات السيرة الذاتية لضحاياه، وحثهم على إحضار معارفهم لزيادة فرص المتقدم للالتحاق بإحدى الوظائف، دون الالتزام بتوفير فرص العمل.

إحالة المتهم للنيابة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمقر الشركة، وعُثر بحوزته على كمية من عقود العمل الوهمية، ومجموعة من الإيصالات والأوراق وشهادات مؤهلات لأشخاص مختلفين، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي وأمكن التوصل إلى 3 من المجنى عليهم، وباستدعائهم اتهموا المتهم بالنصب والاحتيال عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق معه، وأمرت بحجزه على ذمة التحقيقات.