محافظ جنوب سيناء: مصر تشهد إنجازات تاريخية لم يسبق لها مثيل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر تشهد إنجازات تاريخية لم يسبق لها مثيل منذ تولي الرئيس السيسي، والمشروعات لم تقتصر على محافظة بعينها بل شملت كل محافظات الجمهورية، مشيدًا باهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد وإصدار تكليفات لبحث روح الحياة مرة أخرى إلى صعيد مصر.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن جنوب سيناء من المحافظات التي شهدت مشروعات عملاقة الفترة الماضية أبرزها جامعة الملك سلمان، والطريق الدولي الجديد الرابط بين شرم الشيخ ونفق الشهيد أحمد حمدي.

توعية الشباب بأهمية المشروعات

ومن جانبه، قال الدكتور جبريل فتيح، معاون محافظ جنوب سيناء ومنسق مبادرة حياة كريمة، في تصريح خاص، إنه جرى تنفيذ عدة لقاءات مع الشباب على مستوى مدن المحافظة لتوعيتهم بأهمية المشروعات القومية التي تنفذ على أرض الواقع تنفيذا لتكليفات محافظ جنوب سيناء بضرورة غرس روح الولاء والانتماء لدى الشباب، وتعريفهم بالإنجازات التي تجرى على أرض المحافظة.

وأشار «جبريل» إلى أنه عقد لقاء مع الشباب في مدينة رأس سدر أول أمس لمناقشة مطالبهم وتعريفهم بما يحدث على أرض جنوب سيناء، في شتي المجالات، موضحا أن مطالب الشباب تمثلت في توفير مواصلات وشبكة إنترنت، خاصة أن التعليم يعتمد الآن على المنصات التعليمية، وقال إنه يقوم بعرض المطالب على محافظ جنوب سيناء للبدء في حلها.

ندوات جامعة الملك سلمان

وأوضح «جبريل» أنه عقد لقاءات في مدن الطور ورأس سدر وشرم الشيخ مع طلاب جامعة الملك سلمان بهدف مناقشة المشروعات القومية المنفذة على أرض الواقع، وقال إن الطلاب لديهم وعي وفكر بما تمر به مصر وبما يتحقق حيث يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مستمر، مؤكدا أن شباب الجامعات هم مستقبل مصر والرئيس يعتمد عليهم ويدعمهم، وناشد الشباب بالتسجيل والمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده الشهر القادم ليتواصل الشباب وتتلاقى الأفكار.

زيارة وادي فيران

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبورديس، إن محافظ جنوب سيناء يهتم بحل مشكلات المدينة وبخاصة وادي فيران، موضحا أن المدينة استقبلت معاون محافظ جنوب سيناء وقام بزيارة وادي فيران والتجمعات التابعة لبحث احتياجاتهم، وفقا لتوجيهات اللواء خالد فودة حيث جرى عقد لقاء مع الأهالي لبحث مطالبهم.

وأضاف «الغمريني» أنه جرى زيارة المدرسة بهدف متابعة العملية التعليمية بوادي فيران، وتوعوية أولياء الأمور بأهمية تعليم أولادهم لخدمة مجتمعهم بوادي فيران، وقال إن يجرى حصر المواهب والاستماع لها ودعمهما.