تلاميذ مدرسة ابتدائية بالأقصر يدعمون أطفال شفاء الأورمان بـ«شيوكولاتة»

في لفتة إنسانية، زار عدد من التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمدرسة نجع حسان بالضبعية غرب محافظة الأقصر، اليوم، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال من الأورام السرطانية بطيبة شمال المحافظة، تحت رعاية مديرية التربية والتعليم، ضمن المبادرات التي تنفذها العديد من الهيئات والمؤسسات والجهات المختلفة لدعم الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر.

تلاميذ مدرسة ابتدائي يزورون مستشفى شفاء الأورمان

وأوضح، محمد خيري، معلم بمدرسة نجع حسان الابتدائية، في بيان للمدرسة، زار عدد 35 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان بطيبة شمال محافظة الأقصر، بمشاركة عدد من المعلمين، منهم «أروى إبراهيم وسماح بولس، مرسى جرجس»، بما يأتي دعمًا للأطفال المرضى من قبل تلاميذ المدرسة، لافتا، إلى تبرع المدرسة بمبالغ مالية لدعم المرضى، فضلا عن تبرع الأطفال المشاركين في الزيارة بالهدايا والورود والشيوكولاتة، ومبالغ رمزية.

صعيد بلا سرطان

من جانب آخر، قدم محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للتلاميذ المشاركين في الزيارة لدعم الأطفال من مرضى السرطان، مثنيًا على دورهم في تقديم الدعم المعنوي الكبير لأقرانهم من الأطفال لعلاجهم بأحدث الطرق، لتحقيق حلم أهالي الأقصر والصعيد، ضمن مبادرة «صعيد بلا سرطان».

وكان مستشفى شفاء الأورمان مؤخرًا، استقبل وفدًا من موظفي جهاز طيبة شمال المحافظة، حيث تبرعوا بالدم لصالح الأطفال من مرضى السرطان، دعمًا لمبادرة «صعيد بلا سرطان» حلم أهالي الصعيد من خلال إنشاء الصرح الطبي الكبير لعلاج مرضى السرطان من كل الأعمار، وتقديم خدمات علاجية على أعلى مستوى باستخدام أحدث طرق العلاج.