مدبولي: نراجع منظومة الدعم والمبالغ المقرر توفيرها ستذهب للتنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ الدولة اتخذت العديد من الإجراءات مثل «الدعم» و«البطاقات التموينية»، التي بقيّت دون تغيير لعقود طويلة، رغم الزيادة السكانية الكبيرة، ودون النظر إلى الحاجة لمراجعة آليات ونظم الدعم، للتأكد من أنّها تستهدف الفئات المُستحقة.

الحكومة ليست منفصلة عن الشعب

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الحكومة ليست منفصلة عن الشعب لكنهما واحد وفي بوتقة واحدة، الاتنين واحد، وكلنا موجودين في بوتقة واحدة، متابعا: وأكد أنّ الحكومة تعمل على تحديد الفئات المستحقة لتوجيه الدعم بنسب محددة وأرقام معقولة طبقا لمقدرات الدولة المصرية: «المبالغ اللي هنوفرها مش هنحطها على جنب، هناخدها وننفذ بيها مشروعات جديدة، وهنكمل عملية التنمية اللي بدأناها».

هيكلة دعم المحروقات

وأوضح مدبولي، أنّ دعم المحروقات قبل 4 سنوات فقط كان 128 مليار جنيه، وبعد الهيكلة وصل إلى 17 مليار جنيه، مؤكدا أنّ الحكومة نفذت بفرق المبالغ استثمارات ضخمة جدا، استفاد بها كل المواطنين.

مراجعة منظومة الدعم

ولفت رئيس الوزراء، إلى أنّ منظومة الدعم بحاجة إلى كثير من المراجعة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الآن، متابعا: «في أعداد مش قليلة بتاخد دعم وهي مش مستحقة».