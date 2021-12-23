لو شغال برة مصر وعاوز تغير فئة دخل الاشتراك التأميني.. إليك التفاصيل

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، من نسبة 40% إلى 28.75%، دون أي تأثير علي قيم المعاشات، مؤكدًا في تقرير صادر عن الهيئة، أنه تم وضع العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية، سواء أكان صاحب عمل أو مؤمن عليه، وكذلك أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش.

1200 جنيه الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي، يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنويًا، ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025، ما ينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

تفاصيل تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على موقعها الرسمي، أن قانون التأمينات أجاز لأصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي إلي فئة الدخل الأعلى، بشرط أن يكون أدي جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل أوتعديل فئة الدخل إلى فئة دخل الاشتراك الأقل بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك.

وشددت التأمينات على أنه لا يتم التعديل إلا بعد دراسة أسباب التعديل، مؤكدةً أن التعديل يكون من الشهر التالي لتقديم طلب التعديل وبالالتزام بباقي الشروط الواردة باللائحة التنفيذية.

شروط طلب تعديل فئة الاشتراك

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، ضرورة أن يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك إلى فئة الاشتراك الأعلى بشرط مضي ثلاث سنوات في فئة الاشتراك الأقل بالضوابط الآتية:

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

- ألا يقل عن أكبر أجر أشتراك شهرى للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

- ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوي المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

طلب تعديل فئة الاشتراك الأقل

يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك الأقل بشرط تقديم المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتي:

- كتاب من مصلحة الضرائب الذي يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض.

- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج، والتي تفيد انخفاض أجر العامل.

- يقوم مكتب الهيئة المختص بتعديل فئة دخل الاشتراك من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.