«س و ج» كل ما تريد معرفته عن خدمات صاحب العمل التأمينية

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وضع العديد من المزايا لأصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم وأصحاب الأعمال.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بأصحاب الأعمال على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

هل يمكن تلقى الخدمات التأمينية من مكتب واحد إذا كان صاحب العمل لديه أكثر من فرع في محافظات مختلفة؟

- يجوز لصاحب العمل طلب اعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر في مجال علاقتها مع الهيئة، ويشترط لموافقة الهيئة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل لها ما يلي:

- أن يكون للمنشأة أكثر من فرع.

- أن تكون طبيعة عمل العاملين بالفروع تتصف بالتنقل بين الأفرع المختلفة ومرتبطة بأعمال المركز الرئيسي.

- أن تكون المنشأة منتظمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي وألا يكون هناك تهرب تأميني سواء جزئي أو كلي.

- لا يجوز توحيد التعامل بالنسبة للمنشأة التي يوجد لفروعها وحدات حسابية منفصلة.

- يتم دراسة الطلب بالإدارة المختصة بعد إجراء تحريات مكتب الهيئة.

كيفية حساب قيمة البدلات غير الخاضعة تأمينيا

-يتم حساب الأجور قبل إضافة البدلات غير الخاضعة.

- يتم حساب قيمة البدلات غير الخاضعة.

- يتم حساب نسبة الإعفاء 30% من أجر الاشتراك الخاضع تأمينياً.

- يتم مقارنة الناتج من الخطوة السابقة بقيمة البدلات المعفاة.

- إذا كان الأجر الناتج أكبر يتم اعتماد نسبة الإعفاء المتاحة ويتم تحميل الزيادة لأجر الاشتراك.

ما هي خطوات طلب تعديل فئة اشتراك صاحب العمل؟

- يتقدم صاحب العمل أو المصري من العاملين بالخارج بطلب تعديل فئة الاشتراك إلى الفئة الأعلى بشرط أداء جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، وقد مضى ثلاث سنوات في فئة الاشتراك الأقل بالضوابط الآتية:

- ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

- ألا يقل عن أجر أو دخل اشتراكه التأميني الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه.

- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين بأحكام القانون.

- ألا يقل عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة.

- ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

إذا مرض العامل خلال فترة صلاحية البطاقة هل يحق له السداد عن فترة الانقطاع؟

إذا حال المرض أوالإصابة اللذين يقعان للمؤمَّن عليه بينه وبين مزاولة العمل أو تجديد بطاقة الاشتراك فتعتبر مدة اشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته، ويتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عنها، وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بتحديد الفترات التي يحول المرض أو الاصابة خلالها بين المؤمَّن عليه وبين أداء عمله.