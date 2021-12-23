حظك اليوم برج العذراء الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بثقافته الدائمة وحبه للقراءة والاطلاع على المستجدات ومتابعة كل ما يدور حوله، لذا تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك ذلك باليقظة والعناية والعمل في صمت.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

ما زال الوضع الفلكي دقيقا.. وعليك أن تنتبه اليوم فالمبالغة في تحليل الأشخاص تدمر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.